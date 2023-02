Bullismo | condannato 16enne autore di aggressioni e rapine

Leggi su zon

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In provincia di Perugia, a Città di Castello, un giovane di 16 anni si è reso protagonista in poco tempo di una serie di reati. Il baby bullo ha iniziato deturpando con spray o vernice gli spazi pubblici quali sottopassaggi pedonali e per auto, mura di contenimento e altro. Poi ha messo nel mirino le auto. In più occasioni, infatti, ha spaccato i finestrini dei veicoli per cercare soldi o preziosi, rubando così non solo gli spiccioli ma anche borse con tablet e pc. Tutto questo, a quanto pare, solo per avere i soldi che gli servivano per comprare ed indossare vestiti e scarpe alla moda. Il baby bullo addirittura è arrivato a compiere una vera e propria rapina, insieme ad altri suoi coetanei, a un ragazzino poco più piccolo di loro. ”Dammi i soldi o vedrai che ti succede” avrebbe intimato il sedicenne alla vittima che, impaurita, ha ceduto all’aggressione del ragazzo. A ciò, ...