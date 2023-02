Buffon | 'Quanti dubbi sul caso Juve | masochismo o l’antipotere che batte il potere?'

Il capitano Gigialla fine di Parma - Genoa offre un'analiai al solito lucida e disincantata ... Tuttice la dobbiamo prendere perché è inaccettabile e frustrante vedere un Parma, questo ......per i più ma non per unche non conosce limiti. "Sono felicissimo perché ho vissuto la vita che volevo e sto vivendo la vita che voglio. Non risultando mai ridicolo, che bello sognare...

Gigi Buffon: “Mi godo i miei 45 anni in campo. Quanti dubbi sul caso Juventus” La Stampa

Buffon: 'Quanti dubbi sul caso Juve: masochismo o l'antipotere che ... Calciomercato.com

Buffon: "Quella di Cavallina è una storia speciale" Forza Parma

Parla Buffon: “Se nella sconfitta senti la sofferenza perdi meno partite” | VIDEO Luca Galvani

Gianluigi Buffon e Martina Rosucci testimonial speciali della Giornata dei calzini spaiati Corriere dello Sport

Mi rammarico sinceramente per il malinteso sorto in merito alle mie affermazioni durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023. Così commissario Ue per l’Allargamento e la P ...Gigi Buffon, portiere 45enne del Parma, ha rilasciato un'intervista a La Stampa. Tanti gli argomenti trattati, tra questi i playoff: "Diciamo che nelle ultime partite abbiamo un po’ aumentato il ritmo ...