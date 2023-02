Bruno Vespa | confermato il programma dopo il TG1 | dura “Cinque minuti” e si chiama così Così il conduttore conquista la “fascia” più ambita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le voci si rincorrevano da un po’ di tempo, ma l’annuncio è arrivato oggi nel primo consiglio di amministrazione che si è tenuto a Viale Mazziniil Festival di Sanremo: dal 27 febbraiocondurrà una striscia quotidiana, subitoil Tg1 della sera. Uno degli spazi più contesi della storia della tv pubblica, che in passato era occupato da Enzo Biagi. Ildisi chiamerà 5, come lata della striscia, e potrà godere del traino degli ascolti del notiziario serale della rete ammiraglia, il più seguito. I consiglieri d’amministrazione hanno, però, domandato al vertice se il nuovo impegno è compreso nel contratto di, che è un esterno, o se comporterà nuovi esborsi per la Rai. C’è poi qualche ...