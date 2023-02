Bruno diventa allenatore | in panchina dopo l’esonero di De Patre per insulti sessisti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima esperienza inper Alessandro. L’ex centrocampista del Benevento è il nuovodel Notaresco, club di serie D in cui milita insieme a un altro ex giallorosso, Enrico Pezzi. La società abruzzese, penultima nel girone F e in piena zona retrocessione, fa seguito alla squalifica dell’ormai ex tecnico rossoblu, Tiziano De, ratificata dal giudice sportivogli episodi che hanno fatto seguito alla netta sconfitta con il Cynthialbalonga (0-3). Al fischio finale, De, si è infatti reso protagonista di minacce ai danni di un giocatore avversario e diall’arbitro del match, Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto. L’si sarebbe avvicinato al ...