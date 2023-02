Brozovic | Inter non pensa alla cessione! Ritorno dal 1? con fascia da capitano – SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Marcelodopo l’infortunio è tornato a pieno regime con l’, entrato anche nelle rotazioni di Simone Inzaghi con Milan e Sampdoria per mettere minuti nelle gambe. La società nonal mercato, e al gesto d’amore del rinnovo di contratto. Per questo motivo presto tornerà a giocare da titolare, e secondo quanto riportato da Sportmediaset anche con ladaal braccio. NO MERCATO – Marcelodopo l’infortunio è tornato nelle rotazioni di Simone Inzaghi che vuole dargli minuti nelle gambe per inserirlo a pieno regime da titolare davanti la difesa, soprattutto in campionato dove l’avrà necessità di difendere un posto tra le prime quattro. Considerando anche la presenza della Coppa Italia e della UEFA Champions League, il suo ...