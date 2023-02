Brignone d' argento ai Mondiali di sci

MERIBEL (Francia) - Terza medaglia azzurra ai Mondiali di sci. Il successo di giornata porta la firma della valdostana Federicache sale sul podio e conquista unalle spalle dell'americana Mikaela Shiffrin. Dodici centesimi di secondo separano l'Italiana dalla statunitense che - pur con qualche errore - riesce ...Terza la norvegese Mowinckel: per la fuoriclasse statunitense il primo oro iridato nella ...

Brignone cede solo alla Shiffrin: è uno splendido argento Mondiale La Gazzetta dello Sport

Sci, Mondiali: Brignone vince l'argento nel gigante, oro alla Shiffrin - Sportmediaset Sport Mediaset

Mondiali sci 2023, Brignone argento nel gigante femminile. Oro Shiffrin, Bassino 5^ Sky Sport

Sci: ai Mondiali nel gigante guida la Shiffrin, Brignone è terza Agenzia ANSA

Brignone, febbre Mondiale: è argento in gigante AostaSera

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante dei Mondiali 2023 di sci alpino. L’azzurra ha accarezzato il titolo iridato tra le porte larghe, inchinandosi per appena 12 centesimi ...Federica Brignone è argento in gigante, terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di Courchevel Meribel. A vincere la gara è stata Mikaela Shiffrin che ha confermato nella seconda manche il miglior temp ...