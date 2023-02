Brennero | dopo gli attacchi austriaci l' autogol di Bolzano ' L' autotrasporto non può più solo difendersi'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) 'Un clamoroso'. Doriano Bendotti, segretario provinciale della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Bergamo, non ha dubbi: 'la proposta d'istituire un sistema di prenotazione per ...

... no', per precisare subitoche 'in compenso il mondo dell'autotrasporto pensa che,questo ennesimo episodio, il casovada risolto una volta per tutte. I ripetuti attacchi sferrati ...L'allarme è scattato questa mattina (mercoledì 15 febbraio ) lungo l'Autostrada del, ...il sinistro infatti, che si è verificato intorno alle 9 e 20 , tra Egna / Ora e Bolzano sud si è ...

Dopo "Lilia" è in arrivo "Ida". Collaudata anche la seconda fresa ... Alto Adige Innovazione

Vagone cisterna esce dai binari alla stazione del Brennero ... La Voce di Bolzano

Incidente Brennero 2017, prime ammissioni al processo Ferrovie.info

Scontro fra camion in autostrada, un ferito grave. Lunghe code L'Arena

Incidente Autostrada A22: furgone contro tir Tag24

Con una mozione Gianella (Plr) e Agustoni (Centro) chiedono al governo di considerare anche questo nuovo vettore energetico nel Pecc cantonale ...la più attesa dopo la Tonale e il restyling della Giulia e della Stelvio lanciato in questi giorni è questa "piccola" Suv che avrebbe dovuto inizialmente chiamarsi Brennero ma pare che il nome sia ...