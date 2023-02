Braunschweig-Holstein Kiel venerdì 17 febbraio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’, ottavo in classifica con 28 punti, sembra ormai destinato a vivere una stagione molto più simile a quella scorsa che allo straordinario 2020-21 quando si classificò al terzo posto. Da parte sua ilsta come prevedibile lottando per conquistare una salvezza che se ottenuta sarà molto probabilmente dovuta al rendimento casalingo dell’Eintracht, InfoBetting: Scommesse Sportive e