Braga-Fiorentina 0-4 | doppiette di Jovic e Cabral | notte da sogno per i viola

(Di giovedì 16 febbraio 2023) All’Estadio Municipal, il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca live All’Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale della Conference League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alle 18.45 sono iniziate Salisburgo - Roma, andata dei playoff di Europa League, e, andata dello spareggio per conquistare un posto negli ottavi di Conference. In serata, alle ore ...All'Estadio Municipal, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale della ...

LIVE FV, S. BRAGA-FIORENTINA 0-2: SEGNA ANCORA JOVIC! Firenze Viola

Ancora Jovic e 0-2 della Fiorentina in casa del Braga. Serbo capocannoniere di Conference TUTTO mercato WEB

Sporting Braga - Fiorentina: 0-4 - Conference League - Risultato finale e commento alla partita Virgilio Sport

Braga-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Venuti, Jovic centravanti Fiorentina.it

Almeno 500 tifosi della Fiorentina che hanno partecipato al corteo per raggiungere lo stadio Municipal di Braga sono entrati con 20 minuti di ritardo a causa di alcuni scontri avvenuti per la… Leggi ...79' - Gran giocata del brasiliano, che in area si alza il pallone saltando un avversario e poi scarica in porta un destro imprendibile per Matheus. Fiorentina sul velluto! 79' ...