Braga-Fiorentina 0-0 LIVE | Niakate spaventa Terracciano

All'Estadio Municipal, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale della ...Il dg viola ha parlato prima della sfida di Conference col: 'Vogliamo vedere una squadra cattiva'

Braga-Fiorentina, esodo viola. In 1.600 insieme alla squadra LA NAZIONE

Fiorentina, Barone prima del Braga: 'Oggi serve cattiveria, sugli investimenti...' Calciomercato.com

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni: attenzione a Castrovilli, ma davanti Viola News

Braga-Fiorentina, formazioni ufficiali: Venuti a destra, la scelta su Saponara Viola News

19' - Madragora! Fucilata da fuori area dopo gli sviluppi di un corner, ma il pallone termina alto. 18' - Occasione Fiorentina! Cross basso di Biraghi per Nico che ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...