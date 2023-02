Braciere in cucina | due persone intossicate a Romano di Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)di. Un uomo e una donna sono rimasti vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio nella serata di mercoledì (15 febbraio) adi, in via Garavelli. La causa sarebbe da attribuire ad unubicato in. E.H.A., 59 anni, e F.M., 67 anni, sono stati trasportati in ospedale a, per poi essere trasferiti all’Istituto Habilita di Zingonia. Qui sono stati ricoverati in Neuroriabilitazione ad Alta Complessità, dove sono stati sottoposti ad un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza in camera iperbarica. I due pazienti sono poi stati nuovamente trasferiti all’ospedale di provenienza.