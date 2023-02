Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco sabato 18 febbraio 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Bavaresi contro la loro bestia nera

Leggi su infobetting

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo aver messo in discesa il discorso qualificazione ai quarti di Champions con la vittoria sul PSG al Parco dei Principi, ildi Nagelsmann si rituffa nel campionato con la gara in programma sul campo del. Sarà una partita particolare per Sommer, il portiere svizzero da poco arrivato in Baviera con l’arduo compito di sostituire l’infortunato Neuer: sono state InfoBetting: Scommesse Sportive e