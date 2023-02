Borussia Dortmund-Chelsea | la bellezza del calcio fluido

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tutto sulla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra. I dettagli Una bellissima partita di Champions League.è stato uno spettacolo in tutto, dal tifo sugli spalti ai 90 minuti più recupero che hanno determinato una situazione di minimo vantaggio per i tedeschi. Tutti i risultati possibili avrebbero avuto un senso, una logica: perché di occasioni ce ne sono state tante per entrambi. E la dimostrazione che la gara avrebbe potuto avere ogni tipo di destino sta proprio nella circostanza che ha deciso il match. Ilè andato infatti a colpire con un’accelerazione di Adeyemi proprio nel momento contrario rispetto all’inerzia maturata nella prima ora, che vedeva i tedeschi giocare un ...