Borse in rialzo | a Milano corrono Pirelli e Tenaris

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta con rialzi frazionali . I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la seduta in ...Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa: Tokyo ha chiuso indello 0,7%, con Hong Kong positiva dello 0,9%. In calo lecinesi con l'alzarsi della tensione tra Pechino e Washington: il listino di Shanghai ha ceduto lo 0,9%, quello di Shenzhen l'1,6%.

I ricavi si sono attestati a 3,62 miliardi, il 76% in piu' su base annuale e in rialzo del 22% rispetto ai tre mesi precedenti. Gli analisti di Banca Akros avevano previsto profitti netti per 790 ...In aumento anche l'indice Ftse All share, +0,4% (ANSA) - MILANO, 16 FEB - Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,55%, l'Ftse All share un rialzo ...