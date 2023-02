Borse | Europa frena e poi riparte dopo dati Usa Milano su con rally Tenaris e Pirelli

Bicocca resiste dopo smentita Sinochem su vendita quota (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le... In, intanto, la presidente della Bce, Christine Lagarde , ha provato a fare un po' di ...Avvio negativo a Wall Street: il Nasdaq cede l'1,5%, il DJ lo 0,89% dopo alcuni dati macro diffusi nel pomeriggio, tra cui le richieste di sussidi alla disoccupazione inferiori alle attese. Leeuropee, per tutta la mattina in rialzo perdono terreno: Milano scende a +0,45%, Francoforte passa in negativo - 0,38%, Parigi +0,46%, Londra - 0,16%. Si allarga lo spread a 188 punti base, il ...

Le Borse di oggi, 16 febbraio. Europa positiva, la prospettiva di nuovi rialzi dei tassi non spaventa la Repubblica

Borsa: l'Europa frena con i future di Ws dopo prezzi produzione Usa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borse, Europa frena dopo dati Usa. Milano tiene con rally Tenaris e Pirelli Il Sole 24 ORE

La diretta dai mercati | Europa contrastata dopo l’apertura negativa delle borse Usa. Tenaris in rally Milano Finanza

Borsa: Europa in lieve rialzo, futures negativi, Milano +0,25% Tiscali Notizie

3' di lettura 16/02/2023 - Oltre un miliardo di euro da spendere e il confronto continua. Dopo aver incontrato i territori agli albori della programmazione europea 2021/2027 la Regione Marche ha decis ...L’inflazione alla produzione americana a gennaio mette a segno il maggior rialzo in 7 mesi e pesa sulle azioni europee, comunque ai massimi da un anno. Dollaro tonico e rendimenti governativi in lieve ...