Borsa Milano oggi | Piazza Affari ancora in crescita | bene i bancari

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le Borse europee tornano a salire. Sui mercati si guarda a una serie di dati macroeconomici, con i timori di ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, Fed e Bce. Le economie europea e statunitense, infatti, sono in miglioramento e gli scenari sono più positivi rispetto a qualche mese fa, ma l’inflazione che non arretra rapidamente fapaura a tutti. Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas, in calo, si aggira attorno ai 52 euro al megawattora.in discesa il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano dello 0,2%. Ail Ftse Mib guadagna l’1,16% e chiude a 27.853,74. In discesa lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 176 punti base. Cresce il rendimento del titolo decennale, che viaggia attorno al 4,34%. Sul listino principale di...