Borsa | Europa parte positiva | Londra +0 | 4%

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in leggero aumento nei primi scambi della giornata: ladiha aperto in rialzo dello 0,4%, con Madrid in crescita dello 0,5% e Amsterdam dello 0,6%. ...

Mercati azionari del Vecchio continente in leggero aumento nei primi scambi della giornata: ladi Londra ha aperto in rialzo dello 0,4%, con Madrid in crescita dello 0,5% e Amsterdam dello 0,6%. Più toniche Parigi e Francoforte, in aumento entrambe dello 0,7%. In rimbalzo di mezzo punto ...... 16 feb - Moody's ha migliorato di due notch il rating standalone di Banca Monte dei Paschi di Siena [...] 16 febbraio - 08:43verso avvio in rialzo, occhi su banche centrali e dati Usa ...

I listini europei aprono in rialzo. A Milano l’indice Ftse Mib avvia ... 997,83 punti). Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, trainata dal calo dello yen e dal rialzo registrato da Wall Street ...Avvio all’insegna degli acquisti in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che dopo pochi minuti di contrattazione si trovano sopra ...