Booking com lancia il filtro per l' ospitalità inclusiva

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Disagi e imbarazzo purtroppo sono ancora all'ordine del giorno.e inclusione infatti non vanno sempre di pari passo: secondo una ricerca di.com l'82% dei viaggiatori LGBTQ+ racconta ...

Disagi e imbarazzo purtroppo sono ancora all'ordine del giorno. Ospitalità e inclusione infatti non vanno sempre di pari passo: secondo una ricerca dil'82% dei viaggiatori LGBTQ+ racconta di aver vissuto episodi sgradevoli o di scarsa accoglienza durante un viaggio. Nasce anche da queste esperienze negative l'iniziativa lanciata dalla ...Secondo una ricerca condotta da, l'82% dei viaggiatori LGBTQ+ racconta di aver vissuto episodi poco accoglienti o sgradevoli durante il viaggio. Si e' tenuto oggi, su iniziativa di, presso la sala Puccini del ...

Un membro dello staff della WWE racconta del pensiero che la compagnia fa dietro al booking di un titolo che ancora oggi viene criticato aspramente ...