Bonus trasporti 2023 in ritardo | a chi spetta e cosa sta succedendo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilsta subendo dei forti ritardi e il decreto attuativo non è stato ancora emesso. La scadenza era il 14 febbraio, ma non è stato depositato nessun documento. Quali sono i motivi del rallentamento? Vi spieghiamo tutto quello che stadavvero e a chiil, che resta molto atteso.inIlè un voucher di 60 euro, che può essere utilizzato per l’acquisto di un abbonamento per il servizio pubblico locale, regionale e interregionale, oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. La prima volta è stato emesso l’anno scorso con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà e incentivare l’uso dei messi pubblici ...

esteso anche ai docenti ma i requisiti 2023 sono più selettivi Se è pur vero che l'insegnamento è passione per il proprio lavoro, allo stesso tempo non si può dimenticare il fatto che ...A sostegno del, che è erogato in forma di voucher dal ministero dei, sono stati stanziati 4.991.147,45 euro e, per richiederlo, c'è tempo fino al 31 dicembre 2026 (o fino ad ...

Per ora nulla di fatto sul fronte del bonus trasporti 2023. La pubblicazione del decreto attuativo, che renderà effettiva l’agevolazione da 60 euro prevista per il 14 febbraio non ve ne è stata alcuna ...Il bonus trasporti, come anticipato, è stato prorogato a tutto il 2023 ma cambiano i requisiti per ottenerlo: l'ISEE, infatti, scende a soglia 20mila. Il decreto attuativo, però, non è ancora stato ...