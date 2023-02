Bonus patente 2023 da 2 500 euro | a chi spetta | requisiti e come fare domanda

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È previsto una agevolazione per i giovani che devono prendere unaprofessionale. Dal 13 febbraio scorso, infatti, tutti gli under 35 che devono prendere laC, D o anche la carta di Qualificazione del conducente possono contare su unche va a coprire l’80 per cento dei costi per un valore massimo di 2.500ottenere ilÈ, quindi, un contributo che va a supportare i giovani che vogliono prendere unache sia destinata all’attività di autotrasporto di persone e merci ed è facile da richiedere. Basta registrarsi sul portale ‘del MIT’ nell’area Beneficiario, con lo Spid o la carta di identità elettronica o anche la carta nazionale dei servizi. Poi sarà ...

Grande soddisfazione esprime anche la senatrice Elena Murelli per ilperché 'in 24 ore sono arrivate al Mit guidato dal Ministro Matteo Salvini, 1.996 richieste che hanno esaurito il ...Da lunedì 13 febbraio 2023 è possibile richiedere il2023 da 2500 euro, misura pensata come forma di sostegno e incentivo ai giovani under 35 che intendono prendere determinati titoli di guida. A sostegno del, che è erogato in forma ...

Bonus patente 2023: ecco a chi spetta e come richiederlo QUOTIDIANO NAZIONALE

Il bonus patente 2023 è un flop Today.it

Come ottenere il Bonus Patente 2023 da 2500 euro La Gazzetta dello Sport

Bonus patente 2023 al via: come avere subito 2.500 euro QuiFinanza

Bonus patente autotrasportatori da 2.500 euro, fondi esauriti in 24 ore. Ma c'è spazio per altre risorse. Chi ilmessaggero.it

(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – Grande successo per il bonus patente per i giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei ve ...ROMA – Bonus patente 2023, è attiva da ieri la piattaforma per richiedere il contributo fino a 2.500 euro per i giovani autotrasportatori. E in un giorno la cifra è stata bruciata, come risulta ...