Bonus patente 2023 | al via le domande | ecco chi può avere fino a 2500 euro

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Da lunedì 13 febbraiosi può fare domanda per il: scopriamo a chi è indirizzato, si possono ricevere. La situazione economica dell’Italia non promette niente di buono. Nonostante sia salito un nuovo governo al potere, ovvero quello di Destra, con a capo Giorgia Meloni, le cose non sembrano migliorare, anzi. Arriva il-Ilovetrading.itLa nuova Legge di Bilancio ha contribuito all’erogazione di nuovi, ma soprattutto al rinnovo di quelli vecchi. Parliamo delsulla prima casa per tutti coloro che hanno meno di 36 anni, ma anche ilsociale. Con il...