(Di giovedì 16 febbraio 2023) Alessandro, su Sky Sport24, ha analizzato la situazione delle squadre italiane in. Il giornalista ha poi espresso anche una sua valutazione sull’Alessandroha fatto una breve analisi sulla situazione delle italiane nelle coppe europee. Il giornalista in particolare si è soffermato sulle squadre che partecipano alla Champions League esprimendo anche una sua valutazione sull’. Le sue parole: «Vincere inè sempre difficile anche se hai tantissimi soldi. Quest’anno ci presentiamo con un Napoli, ad esempio, molto europeo. Ci sono le possibilità per. Il Milan ha battuto il Tottenham, vediamo il ritorno. La componente emotiva ti spinge in certi frangenti, ma non è solo con questa che puoi arrivare in fondo. ...

...-, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Studi Sky Sport - sabato appuntamento con 'Sky Calcio l'Originale' , condotto da Alessandro, ......-, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Studi Sky Sport Sabato appuntamento con Sky Calcio l'Originale , condotto da Alessandro, con ...

Bonan: «Inter forte, in Europa si può andare avanti. Ma serve una cosa!» Inter-News.it

Bonan: «Comunicato su Inzaghi non mi piace, sta dando tutto per l’Inter!» Inter-News.it

Bonan: «Inter ora si diverte come il Napoli. Un peccato l’inizio di stagione» Inter-News.it

Collovati: «Inter e Inzaghi, in estate prevedo altre vie» Inter News 24

Bonan su Lukaku: «So che si sta impegnando tanto in allenamento» Inter News 24

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha risposto così delle recenti critiche rivolte a Simone Inzaghi ...Invece il tecnico ha deciso di affidarsi ancora una volta al trio che ha tirato la carretta da ottobre. E quindi a un turno in panchina per uno tra Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Mkhitaryan non sol ...