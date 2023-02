Bonaccini-Schlein | gara a chi insulta di più il Pd | che roba è la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il giorno dopo la batosta delle elezioni regionali, la parola d'ordine – tra i due candidati alla segreteria che si sfideranno alle primarie – è: cambiare. Tutto e tutti. Segue laa chi ha meno rapporti con il gruppo dirigente che fin qui ha guidato il Pd, protagonista anche di quest'ultima sconfitta. «Sicuramente c'è da fare una svolta netta, bisogna cambiare... mica solo i volti, bisogna cambiare il metodo, la visione», dice Ellyparlando su Radio 1. Quindi, prende le distanze dal patto di sindacato che ha retto il Pd negli ultimi dieci anni, di cui molti hanno deciso di sostenerla: «Io non ho fatto parte del gruppo dirigente del Pd, poi è vero che faccio politica anche io da diversi anni». Segue la replica di Stefano: Schelin dice che non ha fatto parte del gruppo dirigente? «Se non sei neanche iscritto al ...