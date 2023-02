Bonaccini massacrato | parlare bene di Giorgia Meloni è vietato

Il filosofo ha annunciato che non prenderà parte al voto sulle primarie e hai dem. 'No. ... ha tuonato Cacciari, che era in collegamento, riferendosi alla candidatura di Stefano...... tra teatri, libri e caminetti: Bettini, Conte, Schlein,, Nardella, Speranza, Bonelli , ... come segnalano, tra gli altri, il caso del testimonedi botte a Torino dopo aver ...

L'Emilia Romagna povera salvata dai comunisti (tormentone di ... Rimini 2.0

Regionali, Letta massacrato dal Pd: volano insulti e accuse Liberoquotidiano.it

Bologna al primo posto Talento e inclusività: l'Emilia-Romagna ... il Resto del Carlino

Ravenna in Comune: Salvare i daini assieme alla democrazia Ravennawebtv.it

Se il dem Bonaccini celebra il vecchio Pci nessuno s'indigna ilGiornale.it

"Nel ’46 era tra le più povere d’Italia” ha detto colui che sarà con ogni probabilità il futuro segretario del Pd, e grazie ai compagni è oggi tra le più ricche d’Europa. Ma tutte e due le affermazion ...