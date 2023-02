Bomba dalla Spagna | Barcellona nei guai | notizia choc

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo i casi che hanno coinvolto Juventus e Manchester City anche il club blaugrana rischia di dover finire sotto inchiesta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sono mesi tranquilli per il calcio europeo. Dopo le polemiche legate al Mondiale organizzato durante la stagione da parte della Fifa e dei suoi legami con il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.