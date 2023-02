Bologna | Motta | “Ampio margine di miglioramento Raimondo? Verrà con noi al Ferraris”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Thiagoha parlato nella consueta conferenza stampa, alla previgilia di cnato della sfida contro la Sampdoria. “Stiamo lavorando giorno dopo giorni per migliorare, stiamo avendo grandi margini di. Infortuni? Stanno migliorando tutti, per questa partitacon noi. I titolari non li so ancora, vedrò alla fine dell’ultimo allenamento, cercherò di fare la scelta migliore”. Poi ha continuato: “Arnautovic ci sarà contro l’Inter, speriamo di averlo al meglio. Barrow? riesce a mettere in squadra la sua caratteristica migliore che è fare il tiro in porta, fare gol. Vedremo per la prossima se inizierà e se farà il centravanti, abbiamo ancora un allenamento”. SportFace.