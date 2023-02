Blanco indagato per i fatti di Sanremo. 'Danneggiamento aggravato' - Magazine - Sanremo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Italian singerperforms on stage at the Ariston theatre during the 73rdItalian Song Festival, in, Italy, 07 February 2023. The music festival will run from 07 to 11 February ...

Amadeus era subito intervenuto dicendogli di calmarsi 'e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare'. Alla finenon ha più cantato, ma ciò che ha fatto è diventato un caso nazionale. Il cantante, che poi si è scusato con un post, avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose e non distruggerle. In attesa di ...Italian singerperforms on stage at the Ariston theatre during the 73rd Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 07 February 2023. The music festival will run from 07 to 11 February 2023. ANSA/ETTORE ...

Sanremo: Blanco indagato per danneggiamento - Sanremo Notizie Agenzia ANSA

Blanco indagato dalla Procura di Imperia per aver distrutto le rose a Sanremo: «Danneggiamento» Corriere della Sera

"Show" a Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento TGCOM

Blanco e le rose di Sanremo: ora è indagato dalla Procura per danneggiamento la Repubblica

Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento dopo i calci alle rose Sky Tg24

n attesa di chiarire la vicenda, e che la Rai spieghi quali fossero gli accordi, nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...