Blanco indagato dopo Festival di Sanremo 2023 | l' accusa della Procura

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il sipario sulla 73esima edizione deldiè già calato ma non sulle polemiche. Notizia dell'ultima ora:per danneggiamento. Il cantante ha distrutto i fiori presenti sul palco del teatro Ariston presumibilmente perchè infastidito da un problema tecnico. La decisionedi Imperia arrivache la scorsa settimana il Codacons ha deciso di depositare un esposto, oltre che allaRepubblica, anche alla Corte dei Conti. L'art. 635 del codice penale stabilisce infatti che "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la ...