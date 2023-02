Blanco distrugge le rose a Sanremo | indagato dalla Procura di Imperia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è al centro dell’attenzione mediatica dal momento in cui ha distrutto tutta lesul palco dell’Ariston, dopo aver dato in escandescenza durante la sua esibizione. Non sono mancate le polemiche e i commenti, ma il Codacons ha deciso addirittura di denunciarlo. Adesso ladiha aperto un fascicolo su di lui e il cantante risulta, ma ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Amadeus condurrà anche2024? Ultime newsleOrmai lo sappiamo tutti:, durante la sua esibizione a, ha dato in escandescenze e ha distrutto tutte lesul palco, che facevano parte della scenografia ...