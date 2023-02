Blanco a Sanremo | al via l' indagine della Procura di Imperia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il cantante è indagato per aver dato in escandescenze sul palco dell'Ariston, prendendo a calci l'allestimento di rose a seguito di un problema tecnico con l'audio

La Procura di Imperia apre un fascicolo sul vincitore di2022 per lo 'show' scatenato da problemi tecnici durante la prima serata dell'ultimo ...AGI - La Procura di Imperia ha iscritto il cantantenel registro degli indagati per aver danneggiato durante la prima serata del festival dil'allestimento di fiori sul palco. L'ipotesi di reato, per cui la Procura procede d'ufficio, è ...

Sanremo: Blanco indagato per danneggiamento - Sanremo Notizie Agenzia ANSA

"Show" a Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento TGCOM

Il palco devastato a Sanremo, Blanco indagato per danneggiamento RaiNews

Blanco indagato dalla Procura di Imperia dopo l’esposto del Codacons per aver distrutto le rose a Sanremo:... Corriere della Sera

Sanremo, la procura non perdona Blanco e il massacro delle rose: indagato per danneggiamento, rischia fino a 5 anni Open

ROMA - Il cantante Blanco è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento. Il caso riguarda ...Blanco ha parlato di un problema in cuffia e all’evento ha dedicato persino una poesia sul fatto che si è sentito se stesso. I vertici della Rai e il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amade ...