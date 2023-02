Blade | Kevin Feige aggiorna sul film con Mahershala Ali | quando inizieranno le riprese?

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il boss dei Marvel Studiosha dato qualchemento sullo status dei lavori di, ilconAli. Manca ancora un po' per vedere ildiAli sul grande schermo, main persona ha deciso di fornire qualche dettaglio in più sulla sua realizzazione e lo status delle. I fan Marvel hanno di che parlare in questi giorni, grazie all'uscita nelle sale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma sono in molti ad attendere con trepidazione altri titoli del MCU come ad esempio ilsucon protagonistaAli. E anche se le tempistiche in merito sembrano piuttosto lunghe, ci ha pensato ...

