(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ha ripetuto anche oggi, sentita davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, che non voleva "fare del" alla figlia, da un paio di giorni uscita dall'ospedale e collocata in una comunità, la ...

Lanegli ultimi 6 mesi era stata ricoverata in tre ospedali, tra Varese e Pavia, e poi al Policlinico di Milano dove i medici si sono accorti che quelle lesioni potevano essere state causate ...All'epoca la, di soli 3 anni, avrebbe subito un processo di infibulazione. La, prova di quanto sarebbe avvenuto, era stata notata dai medici dell'ospedale di San Vito al Tagliamento nel ...

Bimba ferita con spray: madre ripete, non volevo farle male Espansione TV

Ustiona la figlia di 17 mesi con il deodorante spray: Volevo ... Fanpage.it

Bimba ferita con spray, 'madre pericolosa resta in carcere' Agenzia ANSA

Bimba di 2 anni ferita all'asilo, sequestrata una struttura a Terracina ... Fanpage.it

Maltempo, cade albero a Palermo. Bambina ferita RaiNews

Ha ripetuto anche oggi, sentita davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, che non voleva "fare del male" alla figlia, da un paio di giorni uscita dall'ospedale e collocata in una comunità, la 27 ...Sei bambini sono nati in un solo giorno a Maré, nel governatorato di Aleppo, tra le aree più colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio in Siria ...