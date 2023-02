Biden | ' Non mi scuso per pallone - spia ma parlerò con Xi'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Joerivendica con fermezza l'ordine di abbattere ilcinese che ha sorvolato gli Stati Uniti dieci giorni fa ma non vuole compromettere i rapporti, già tesi, con Pechino e tiene ...

Continuerò a parlare con il presidente Xi', ha detto Joein una conferenza dalla Casa Bianca ribadendo tuttavia di 'voler chiedere scusa' per aver ordinato la distruzione del pallone - spia ...In seguito alla questione del pallone cinese negli Stati Uniti , questi ultimi hanno abbattuto anche 3 oggettiidentificati . Il Presidente Joe, però, ha appena dichiarato pubblicamente chesi è ben capito di che cosa si tratti effettivamente. A tal proposito, come riportato dal Wall Street ...

Biden: 'I tre oggetti abbattuti non sappiamo cosa siano' Agenzia ANSA

Il presidente Usa Biden: “Gli ultimi tre palloni abbattuti Non erano cinesi Il Fatto Quotidiano

Biden: «Non chiedo scusa alla Cina per l’abbattimento del pallone-spia» Corriere della Sera

Ufo, la portavoce di Biden ripete 2 volte: “Non vi è traccia di alieni o attività extraterrestre” RaiNews

Il caso dei palloni spia abbattuti in Usa, Biden: “Non mi scuso con la Cina ma parlerò con Xi” Il Riformista

“Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante una conferenza stampa alla Casa Bianc ..."Io mi aspetto di parlare con il presidente Xi ma non abbiamo scuse da dare per aver abbattuto il pallone", ha specificato Biden riferendosi all'abbattimento, avvenuto il 4 febbraio, di un pallone ...