Biathlon | staffetta azzurra di bronzo Vittozzi | “Ho dato tutto” | Giacomel | “Buttato via argento”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “E’ stata una gara molto bella, hoveramente. Ero in ottima forma fisica e avevo voglia di prendere un’altra medaglia. E’ stata durissima fino alla fine, ci siamo presi un po’ di spavento con l’ultima serie ma ce l’abbiamo fatta e ne sono veramente contenta”. Lo ha detto Lisadopo lo splendidoconquistato ai Mondiali dinellasingola mista a Oberhof in coppia con un Tommasoche però mostra del rammarico: “E’ stato bellissimo essermi messo al collo la seconda medaglia iridata, ma sono dispiaciuto di avervia l’nell’ultima serie. Sono molto rammaricato, il vento continuava a spostarmi. Pensavo fosse come quello della prima serie, invece era completamente diverso e ...

Lamista a coppie, che è stata introdotta nel programma iridato nel 2019, vede prevalere ancora una volta la Norvegia di Johannes Boe, al quinto successo iridato consecutivo, e Marta ...Gli highlights dellasingola mista che ha visto prevalere ancora la Norvegia ai mondiali di2023 ad Oberhof. Dietro gli scandinavi si sono piazzati gli austriaci, mentre sul terzo gradino del podio ...

Oro per la Norvegia, per Boe quinto titolo in altrettante gare OBERHOF (GERMANIA) (ITALPRESS) - La Norvegia ha conquistato la medaglia d'oro ...È calato il sipario sulla Single Mixed Relay di questi Mondiali 2023 di biathlon. La LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig ... E così, dopo l’argento della staffetta mista, è arrivato il bronzo in questa ...