(Di giovedì 16 febbraio 2023) Autentico viaggio nel tempo aididi. Dal format più antico,l’individuale, si passa direttamente a quello di più recente istituzione. Giovedì 16 febbraio sarà infatti il giorno in cui verrà assegnato il IV titolo iridato della, o gara a coppie miste che dir si voglia. Questa prova, alla quale partecipano squadre composte da un uomo e una donna, è stata concepita all’inizio del XXI secolo in Germania a uso e consumo delle esibizioni. Cionondimeno, alla luce del successo guadagnato dalle kermesse in terra teutonica, l’Ibu ha successivamente deciso di sviluppare il concetto e di conferirgli valenza ufficiale. Inserita nel calendario di Coppa del Mondo nel 2015, laha fatto ...

Lisa Vittozzi conquista il bronzo nell'individuale aidisulle nevi di Oberhof. Si tratta della seconda medaglia sia per la carabiniera sappadina sia per l'intera spedizione azzurra nella rassegna iridata in corso di svolgimento nella ...... valida per i. Lisa Vittozzi , già protagonista dell'argento conquistato nella staffetta ... ho lasciato per strada la vittoria ma questo è il, lo accetto e mi godo questo bronzo ...

LIVE Biathlon, 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: H. Oeberg medaglia d'oro, Vittozzi di bronzo.! Comola splendida 4a OA Sport

Biathlon, startlist staffetta single mixed Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Biathlon, Mondiali Oberhof 2023. Chi vincerà la Single Mixed, ovvero 'La sfida all'O.K. Corral' OA Sport

Mondiali biathlon: Lisa Vittozzi bronzo nella 15 km Agenzia ANSA

Biathlon, Mondiali: strepitosa Vittozzi, è bronzo nella 15 km femminile - Sportmediaset Sport Mediaset

Si svolgerà quest’oggi a Oberhof (Germania) la staffetta a coppie miste valida per i Mondiali 2023 di biathlon. Al via alle ore 15.10 ci saranno ben 27 coppie e tra queste ci sarà anche quella italian ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, o gara mista a coppie, dei Mondiali 2023 di Biathlon in programma a Oberho ...