Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | bronzo Italia nella staffetta singola mista | vince ancora la Norvegia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lacontinua a fare la storia di questidiin corso di svolgimento ad, in Germania. Johannes Boe si prende il suo quinto oro iridato sulle nevi tedesche e con Marte Olsbu Røiseland trascina la sua nazionale al successodavanti alla sorprendente squadra austriaca composta da Hauser e Komataz. L’si prende la terza medaglia di questi, la seconda ined è di, con Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel che sin dalle prime battute son sempre rimasti nelle primissime posizioni. La formazione azzurra ha sognato anche qualcosa di più luccicante rispetto al...

La diretta testuale della staffetta singola mista ai2023 dia Oberhof . L'Italia partirà con il pettorale numero 11: al cancelletto di partenza Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, reduce dal bronzo nell'individuale. Appuntamento alle ...Lisa Vittozzi conquista il bronzo nell'individuale aidisulle nevi di Oberhof. Si tratta della seconda medaglia sia per la carabiniera sappadina sia per l'intera spedizione azzurra nella rassegna iridata in corso di svolgimento nella ...

Biathlon, Mondiali 2023: le pagelle di oggi. Lisa Vittozzi quasi perfetta, Comola che sorpresa! OA Sport

Biathlon, startlist staffetta single mixed Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Biathlon, Mondiali 2023: Italia bronzo nella single mixed con Vittozzi e Giacomel Sky Sport

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia in testa con Norvegia e Austria, inseguono Germania e Svezia OA Sport

Mondiali biathlon: Lisa Vittozzi bronzo nella 15 km Agenzia ANSA

Arriva la prima medaglia mondiale della storia nella Single Mixed per l'Italia, e per Lisa Vittozzi è il terzo podio nei Campionati Mondiali di Oberhof, il secondo ...È calato il sipario sulla Single Mixed Relay di questi Mondiali 2023 di biathlon. La LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig a Oberhof (Germania) è stato teatro della prova che vede alternarsi uomo e donna ...