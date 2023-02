Biathlon | Lisa Vittozzi | “Gara molto bella | ho dato veramente tutto”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) I podi italiani ai Mondiali 2023 diportano tutti la firma di: nella staffetta single mixed di Oberhof, in Germania, l’azzurra, oggi in coppia con Tommaso Giacomel, ha chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Thingnes Boe e dell’Austria diTheresa Hauser e David Komatz. L’azzurra conferma al sito della FISI di essere in un buon momento dopo l’argento nella staffetta mista ed il bronzo nell’individuale: “E’ stata una, ho. Ero in ottima forma fisica e avevo voglia di prendere un’altra medaglia“.descrive quanto provato nella parte conclusiva della ...

Dopo un giro di lancio tattico, Lisa Vittozzi è la prima a uscire dal poligono a terra mentre perdono terreno Marte Roeiseland, che dopo due ricariche deve recuperare 16", e Lou Jeanmonnot. Mondiali di biathlon 2023 ad Oberhof. Dietro gli scandinavi si sono piazzati gli austriaci, mentre sul terzo gradino del podio troviamo la nostra Italia, splendida terza grazie alle prestazioni di Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel.

