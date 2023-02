Biathlon | Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel sono di bronzo nella staffetta a coppie dei Mondiali! Johannes Boe infila il pokerissimo

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È calato il sipario sulla Single Mixed Relay di questi Mondiali 2023 di. La LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig a Oberhof (Germania) è stato teatro della prova che vede alternarsi uomo e donna e in cui trovare il giusto feeling tra prestazione al poligono e sugli sci stretti. Un tracciato impegnativo quello della località della Turingia, caratterizzato dall’erta del “Birxsteig“, che ha chiesto molto ai protagonisti. Serie di tiro non facili da affrontare: a terra necessario sentire il comportamento del proprio polso per regolare il tiro e in piedi decisivi muscoli d’acciaio e solidità mentale prima dell’ultimo giro. Un delicato equilibrio non facile da trovare, specialmente quando in ballo cimedaglie mondiali. Ne sa qualcosache, in quell’ultimo poligono, ha visto le streghe con quel ...