Biathlon | Europei Junior Open Madona 2023 | l’Italia è d’oro nella staffetta mista!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Vittoria delterza gara deglivalidi per la IBUCup 2022-di: a, in Lettonia,mista arriva l’oro del quartetto azzurro. Con un oro ed un bronzo in tre gareè seconda nel medagliere. Vittoria ed oro continentale al quartetto azzurro composto da Nicolò Betemps, Fabio Piller Cottrer, Fabiana Carpella e Sara Scattolo, primi col tempo di 1:20’34?0, con nove ricariche utilizzate (una a terra, da Scattolo, ed otto in piedi, di cui tre da Betemps, due da Piller Cottrer e tre da Carpella). Seconda posizione per la Germania di Hans Koellner, Benjamin Menz, Magdalena Rieger e Johanna Puff: ...

Un solo errore al poligono, nella terza sessione, molto probabilmente è costato un posto sul podio a Nicolò Bétemps, questa mattina ottimo quinto nella 15 km Individuale dei CampionatiJuniores di Madona (Lettonia). La medaglia d'oro è al collo del tedesco Hans Koellner (40'57"6; 0 0 0 0), che ha preceduto il bulgaro Blagoy Todev (41'30"9; 0 0 0 1) e all'azzurro Fabio Piller

Non ci sono medaglie per l’Italia nella seconda gara degli Europei Junior Open 2023 validi per la IBU Junior Cup 2022-2023 di biathlon: a Madona, in Lettonia, nell’individuale 12.5 km femminile si reg ...Sorride all’Italia la prima gara degli Europei Junior Open 2023 validi per la IBU Junior Cup 2022-2023 di biathlon: a Madona, in Lettonia, nell’individuale 15 km maschile arriva il bronzo di Fabio Pil ...