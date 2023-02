Biathlon | Europei Junior Open 2023 | l’Italia è ottava nella staffetta single mixed

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non c’è medaglia perquarta gara deglivalidi per la IBUCup 2022-di: a Madona, in Lettonia,si registra l’ottavo posto della coppia composta da Christoph Pircher e Denise Planker. Titolo ed oro continentale per la Francia di Jacques Jefferies e Leonie Jeannier, primi col tempo di 37’37?3 (sei ricariche utilizzate), davanti all’Austria di Lukas Haslinger e Lea Rothschopf, secondi a 15?2 (quattro ricariche utilizzate). Medaglia di bronzo per la Germania di Fabian Kaskel e Marlene Fichtner, terzi a 15?6 (otto ricariche utilizzate). Lontana dal podiodi ...

Dopo l'argento dei "grandi" , anche la staffetta mista Juniores dell'Italia diconquista una medaglia. Agliquesta volta arriva addirittura l'oro: anche qui, tra i protagonisti c'è un valdostano, Nicolò Bétemps che, insieme a Fabio Piller Cottrer, Fabiana ...Un solo errore al poligono, nella terza sessione, molto probabilmente è costato un posto sul podio a Nicolò Bétemps, questa mattina ottimo quinto nella 15 km Individuale dei CampionatiJuniores di Madona (Lettonia). La medaglia d'oro è al collo del tedesco Hans Koellner (40'57"6; 0 0 0 0), che ha preceduto il bulgaro Blagoy Todev (41'30"9; 0 0 0 1) e all'azzurro Fabio Piller ...

Biathlon, Europei Junior Open Madona 2023: l'Italia è d'oro nella staffetta mista! OA Sport

Biathlon - Europei Junior, Oro per l'Italia nella Staffetta Mista FondoItalia.it

PILLER COTTRER E SCATTOLO CAMPIONI EUROPEI JR NELLA ... FISI FVG

Biathlon - Europei, Strømsheim conquista l'oro nell'Individuale FondoItalia.it

Biathlon, Europei Open/IBU Cup Lenzerheide 2023: Linda Zingerle ottava nell'individuale OA Sport

Non c’è medaglia per l’Italia nella quarta gara degli Europei Junior Open 2023 validi per la IBU Junior Cup 2022-2023 di biathlon: a Madona, in Lettonia, nella staffetta single mixed si registra l’ott ...Vittoria dell’Italia nella terza gara degli Europei Junior Open 2023 validi per la IBU Junior Cup 2022-2023 di biathlon: a Madona, in Lettonia, nella staffetta mista arriva l’oro del quartetto azzurro ...