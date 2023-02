Bianca Belair | “Penso che Bayley sia troppo sottovalutata”

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è uno degli astri nascenti della WWE. La talentuosa campionessa è pronta per il suo incontro a Wrestlemania e durante e interviste e conferenze stampa ha avuto tempo e modo di spedere delle belle parole per, a suo avviso. Le sue paole “Amo tantissimo. Ioche sia l’unica Horse Women che non abbia ricevuto il credito che meriti. Lei fa tantissimo, ma poco per se stessa. Ogni volta che sale sul ring è pronta a dare il meglio, specialmente per gli avvesari“.

Bianca Belair è indubbiamente il volto del wrestling femminile della WWE tanto da essere paragonata dagli esperti alla nuova "John Cena". La sua gavetta per raggiungere l'Olimpo non è stata affatto ...