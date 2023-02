Berlusconi assolto | un processo stile Iran | confuso il peccato col reato

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) 00:00 Ruby ter,per l’ennesima volta. Tutta la vicenda. 06:05 Sulla vicenda giudiziarioa di Belrusconi ha ragione da vendere Feltrino: 1. solo insi confondecon, riguardo alle serate del Cav; 2. si dice cavillo giuridico per assoluzione, ma nel diritto la forma è la sostanza. 11:28 E poi Facci e Minzolini vi spiegano bene e concretamente in cosa stia la ciccia. 12:56 Repubblica con Colaprico ovviamente non ci sta. 14:20 Auto green, la supercazzola della Metsola e gli incentivi degli americani, che fanno impressione. 17:10 La sinistra litiga perché Bonaccini non uccide la Meloni e litiga per il salone del libro di Torino. 18:27 Rosa Chemical si fa intervistare e indossando una gonna di pelle nera con spacco e abbracciando Fedez dice che noi viviamo fuori dalla ...