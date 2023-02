Berlusconi assolto al Ruby Ter | il fatto non sussiste

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Tre su tre!", esulta l'avvocato Federico Cecconi, circondato dai cronisti appena i giudici terminano la lettura del verdetto. Anzi, quattro assoluzioni su quattro per Silvionei processi ...

nel processo Ruby Ter perché il fatto non sussiste. A 24 ore dalla sentenza dei giudici, la politica si misura con il caso che ha coinvolto l'ex presidente del Consiglio. Dalle ..."Tre su tre!", esulta l'avvocato Federico Cecconi, circondato dai cronisti appena i giudici terminano la lettura del verdetto. Anzi, quattro assoluzioni su quattro per Silvionei processi sul caso Ruby, se oltre ai filoni 'ter' di Roma e Siena e a quello principale milanese che si e' concluso oggi si conta pure il primo processo, quello per concussione e ...

Berlusconi assolto, Meloni ora teme l'escalation del Cavaliere e secondo il quotidiano fondato da Scalfari gli avrebbe offerto un "ramoscello d'ulivo" ...Silvio Berlusconi è stato assolto anche nel processo “ Ruby ter ” perché “ il fatto non sussiste ”. L’istruttoria è durata nove anni ed è stata l’86esima che lo stesso Cavaliere ha subito in circa tre ...