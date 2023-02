Benevento | altra tegola | si ferma Pettinari e Glik vola in Polonia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSenza Farias e Ciano e alle prese con un reparto offensivo che stenta a sbloccarsi, Roberto Stellone è costretto a incassare un’brutta notizia. Il tecnico del, infatti, perde Stefano, rimasto vittima di un infortunio durante la seduta pomeridiana di allenamento. L’ex attaccante della Ternana, tra l’altro in predicato di giocare dal primo minuto, sarà costretto a saltare la sfida di sabato contro il Brescia. Ancora da verificare l’entità dell’infortunio, bisognerà attendere gli esami di rito per stabile se ci saranno o meno possibilità per un rientro in vista della successiva trasferta contro l’Ascoli. Stellone, dunque, avrà a disposizione i soli Simy e La Gumina per muovere l’assalto alla formazione di Davide Possanzini. Una situazione decisamente non ottimale, con il tecnico ...