Belli replica agli attacchi dei gieffini | “Ecco che personaggi sono questi del GF Vip 7”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nella casa del GF Vip 7 alcuni vipponi hanno deriso Alexfacendo delle imitazioni e criticando il suo modo di parlare. Oggi le fan del Man l’hanno taggato su un post che riassumeva queste prese in giro e lui ha risposto con un bel: “Quest’anno il GF Vip non è il mio game, absolutly“. Un utente ha poi scritto: “Chi lo avrebbe mai detto che avrei silenziato l’hashtag del GF Vip talmente quest’annosatura di questo programma ma quando cavolo finisce?!“. In questo caso Alex ha risposto: “Al di là del game hai ragionearrivati a saturazione, tra scontri senza senso, odio, sentimenti di egoismo, senza arte e intrattenimento…che sicostruiti un idea del programma senza fare i conti con il proprio cuore, con solo individualismo allo stato puro“. E che il GF Vip 7 non sia il ...