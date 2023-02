Bce | tassi saliranno a ritmo costante ma economia in ripresa

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Bce continuerà ad aumentare idi interesse in misura significativa a une a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine. E' quanto si legge nel Bollettino economico della Banca centrale, sottolineando come alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo, il Consiglio direttivo intende innalzare idi interesse di altri 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria, a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria. Il mantenimento deidi interesse su livelli restrittivi ponendo un freno alla domanda farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione e metterà inoltre al riparo dal ...

Laribadisce che intende aumentare idi interesse per l'area euro di altri 50 punti base nella prossima riunione operativa del Consiglio direttivo, a marzo, "per poi valutare la successiva ...... in un clima fiducioso; attesa oggi per il bollettino economico dellae per gli interventi di ... 'Resta da capire - chiosa il Sole 24 ore - se l'aumento deidi interesse che fa salire i costi ...

