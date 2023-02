E' quanto ha detto Fabio, membro del Comitato esecutivo della, in occasione dell'evento organizzato dal Centre for European Reform, dalla Delegazione dell'Unione europea nel Regno Unito e ...Lo ha detto Fabio, membro del Comitato esecutivo della, in un discorso a un evento del Centre for European Reform a Londra.ha evocato "il rischio di una restrizione eccessiva" ...

Bce, Panetta frena sulla stretta: «Non leghiamoci le mani» Il Sole 24 ORE

Bce: Panetta frena sulla stretta, non leghiamoci le mani Agenzia ANSA

***Bce: Panetta, considerare rischio che stretta monetaria risulti eccessiva - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bce: Panetta frena sulla stretta, non leghiamoci le mani Tiscali Notizie

Bce: Panetta frena sulla stretta, non leghiamoci le mani La Sicilia

L'istituto "intende innalzare i tassi di interesse di altri 50 punti base a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione". Panetta. "Sull'inflazione non guidare a fari spenti nella notte" ...Il membro del Comitato esecutivo della banca Centrale europea avverte dei rischi di una stretta eccessiva nel contrasto all'inflazione (ANSA) ...