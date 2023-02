BCE | nuovo rialzo dei tassi di 50 punti a marzo Cosa succede coi mutui?

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Come annunciato in occasione dell’ultimo, la BCE alzerà di altri 50base id’interesse a“per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria”. Obiettivo inflazione giù Ovviamente l’obiettivo è sempre quello di far calare l’inflazione, salita alle stelle. In particolare, la BCE ha riaffermato che “continuerà ad aumentare idi interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento nel medio termine”. Questo inasprimento – spiega l’istituzione – “ponendo un freno alla domanda farà diminuire nel corso del tempo l’inflazione e metterà inoltre al riparo dal rischio di un duraturo spostamento verso l’alto delle aspettative ...

... soggetto al via libera da parte della. 'Commerzbank ha realizzato quello che aveva promesso. ... La rete di sportelli - precisa la banca - e' ora affiancata da uncentro di consulenza. Gli ......Joachim Nagel al Diw Europe Lecture e di Philip Lane (capoeconomista e membro del board della) ...Piazza Affari è in rialzo nel FTSE MIB con Pirelli & C in evidenza sulle indiscrezioni di un...

Bce, nuovo aumento tassi a marzo di altri 50 punti base Adnkronos

Qatar Airways offre 100.000 biglietti gratuiti agli operatori sanitari! La pagina degli sconti

Bce: nuovo rialzo dei tassi che ne anticipa un altro per marzo Fondionline.it

Bce, nuovo aumento dei tassi di 50 punti base - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Le mosse della Bce: verso nuovo rialzo di 50 punti Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Anche Francoforte però ammette i propri errori nelle stime sulla crescita dei prezzi. La colpa continua a essere del gas. Inoltre, "i previsori ...