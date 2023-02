BCE | nuovo rialzo dei tassi di 50 punti a marzo Cosa succede coi mutui?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Come annunciato in occasione dell’ultimo, la BCE alzerà di altri 50base id’interesse a“per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria”. Obiettivo inflazione giù Ovviamente l’obiettivo è sempre quello di far calare l’inflazione, salita alle stelle. In particolare, la BCE ha riaffermato che “continuerà ad aumentare idi interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento nel medio termine”. Questo inasprimento – spiega l’istituzione – “ponendo un freno alla domanda farà diminuire nel corso del tempo l’inflazione e metterà inoltre al riparo dal rischio di un duraturo spostamento verso l’alto delle aspettative ...