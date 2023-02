Basket | Coppa Italia A1 2023 | Tortona batte Trento col brivido finale | sarà semifinale contro Virtus Bologna

(Di giovedì 16 febbraio 2023)nella sfida valida per i quarti didelle Final Eight diA1di, accedendo così alle semifinali, dove affronterà la. Una partita che ha visto i piemontesi allungare tra terzo e quarto quarto, ma la Dolomiti Energia ha mostrato ancora grande carattere riaprendo la partita fino all’ultimo possesso, ma non è bastato: 74-70 il risultato. Christon top scorer con 19 punti, mentre Flaccadori e Grazulis chiudono alla pari a 15. 10 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per Matteo Spagnolo, uscito nell’ultimo parziale molto dolorante alla caviglia. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON CAMPIONATO CALENDARIO E TV FINAL EIGHT...

La Virtus Bologna è in semifinale diItalia . Nel match che ha aperto la seconda giornata delle Final Eight di Torino, la squadra ...- Pesaro FINALE Domenica 19 febbraio 2023 ore 18.00: ...Altra prestazione di grande spessore per Marco Belinelli: 21 punti nei quarti di finale dellaItalia contro la Reyer Venezia, battuta 82 - ...

Coppa Italia: Belinelli show, la Virtus vola in semifinale. Venezia s’inchina La Gazzetta dello Sport

Basket, Coppa Italia 2023: Belinelli e Shengelia spingono Bologna in semifinale. La Virtus batte la Reyer Venezia OA Sport

Basket, Coppa Italia: Virtus Bologna trascinata da Belinelli, Venezia battuta 82-68. In campo Tortona-Trento la Repubblica

Basket, Coppa Italia: la Virtus Bologna vola in semifinale, Venezia battuta 82-68 - Sportmediaset Sport Mediaset

La Virtus Bologna è la terza semifinalista delle Final Eight di Coppa Italia. Pronostico rispettato dalla squadra di Sergio Scariolo, che supera 82-68 la Reyer Venezia. Con un ottimo secondo tempo la ...Nella seconda giornata dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia la Virtus Bologna trionfa 82-68 contro la Umana Reyer Venezia e vola in semifinale. I lagunari sono attenti e giocano in s ...